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Мировое обозрение

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Рубль уступил филиппинскому песо звание самой недооценённой валюты мира

Рубль уступил филиппинскому песо звание самой недооценённой валюты мира

Российский рубль потерял статус самой недооценённой валюты мира, который удерживал на протяжении последнего года.

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