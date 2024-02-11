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78.ru

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Актриса Татьяна Ткач считает ужасным переименование Харьковского драматического театра

По словам артистки, невозможно понять, откуда возникла эта ненависть ко всему русскому. Ставшая гостьей Открытой студии на телеканале «78» актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации Татьяна Ткач отреагировала на переименование театра в Харькове, который сменил имя с Харьковского русского драматического театра им.

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