Актриса Татьяна Ткач считает ужасным переименование Харьковского драматического театра

По словам артистки, невозможно понять, откуда возникла эта ненависть ко всему русскому. Ставшая гостьей Открытой студии на телеканале «78» актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации Татьяна Ткач отреагировала на переименование театра в Харькове, который сменил имя с Харьковского русского драматического театра им.
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