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Дмитрий Медведев: «Нашими друзьями из англосаксонского мира была поставлена задача выбросить Россию из спорта»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о проблеме допинга в России. «Но что тут скрывать? Очевидно, что проблема допинга есть в нашей стране, все это признавали и вина есть.

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