Новак поручил усилить контроль на топливном рынке

МОСКВА (ИА Реалист). 8 сентября вице-премьер Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, Минвостокразвития, отраслевых компаний и глав регионов.
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