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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Свежие комментарии

  • Сергей Алексеев
    Кто знает, как такого не допускать впредь...?Шпигелю дали 11 лет
  • Юрий Николаев
    Всё это конечно хорошо, но канада уже послала нас культурно так с этой выдачей. Отказали.Одна против всех....
  • Елена Бреслова
    России пора вернуть смертную казнь! вдруг успеем повесить мразь...Одна против всех....

Одна против всех. Россия серьёзно взялась за мировой нацизм. Верхушка Прибалтики объявлена вне закона, Канада в раздумье

Одна против всех. Россия серьёзно взялась за мировой нацизм. Верхушка Прибалтики объявлена вне закона, Канада в раздумье

Думаю, многие из вас уже в курсе, что Генеральная прокуратура России передала канадской стороне запрос на выдачу 98-летнего националиста из СС "Галиция" Ярослава Хунки (Гунько), против которого у нас возбудили уголовное дело по статье УК РФ о действиях по полному уничтожению этнической группы.

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Канада будет тянуть с выдачей этого ублюдка, а он уже сам сдохнет через пару месяцев...
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16 час.
ЕБ
Елена Бреслова
России пора вернуть смертную казнь! вдруг успеем повесить мразь...
Ответить
6 час.
Юрий Николаев
Всё это конечно хорошо, но канада уже послала нас культурно так с этой выдачей. Отказали.
Ответить
3 час.

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