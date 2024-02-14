Одна против всех. Россия серьёзно взялась за мировой нацизм. Верхушка Прибалтики объявлена вне закона, Канада в раздумье

Думаю, многие из вас уже в курсе, что Генеральная прокуратура России передала канадской стороне запрос на выдачу 98-летнего националиста из СС "Галиция" Ярослава Хунки (Гунько), против которого у нас возбудили уголовное дело по статье УК РФ о действиях по полному уничтожению этнической группы.