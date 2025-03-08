БлокнотРУ Матерям солдат, погибших на СВО, подарили к 8 Марта мясорубки. С нестандартными презентами к ним пришел мэр Полярных Зорь и представители «Единой России».
Мэр и «единороссы» в Полярных Зорях подарили матерям погибших на СВО бойцов мясорубки
Комментарии
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Иван Щукин
А что, денег на тёрки для сыра денег не хватило!? Уверен что эта ЕР деньги из местного бюджета отжали, но дарили наверняка с большим апломбом, по другому Едросы не умеют!!!
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6 час.
Балу -
И что интересно: за них никто не голосует, но они всегда сидят в креслах и кабинетах, которые не имеют права занимать в принципе...
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5 час.
Ингерман Ланская
горлопаны всё , что угодно обгадят! ...помнится отцу , ветерану ВОВ , камуноидные чинуши на День Победы опустили дешёвую открытку в ящик и ВСЁ!!!
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33 мин.
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