Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мэр и «единороссы» в Полярных Зорях подарили матерям погибших на СВО бойцов мясорубки

Мэр и «единороссы» в Полярных Зорях подарили матерям погибших на СВО бойцов мясорубки

БлокнотРУ Матерям солдат, погибших на СВО, подарили к 8 Марта мясорубки. С нестандартными презентами к ним пришел мэр Полярных Зорь и представители «Единой России».

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Комментарии
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Иван Щукин
А что, денег на тёрки для сыра денег не хватило!? Уверен что эта ЕР деньги из местного бюджета отжали, но дарили наверняка с большим апломбом, по другому Едросы не умеют!!!
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6 час.
Балу -
И что интересно: за них никто не голосует, но они всегда сидят в креслах и кабинетах, которые не имеют права занимать в принципе...
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5 час.
Ингерман Ланская
горлопаны всё , что угодно обгадят! ...помнится отцу , ветерану ВОВ , камуноидные чинуши на День Победы опустили дешёвую открытку в ящик и ВСЁ!!!
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