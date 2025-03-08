Мэр и «единороссы» в Полярных Зорях подарили матерям погибших на СВО бойцов мясорубки

Иван Щукин А что, денег на тёрки для сыра денег не хватило!? Уверен что эта ЕР деньги из местного бюджета отжали, но дарили наверняка с большим апломбом, по другому Едросы не умеют!!!

Балу - И что интересно: за них никто не голосует, но они всегда сидят в креслах и кабинетах, которые не имеют права занимать в принципе...