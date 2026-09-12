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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вегас» и Стоун продлили контракт на 2 года, кэпхит – 9 млн долларов

«Вегас» продлил контракт с капитаном команды Марком Стоуном на 2 года – до конца сезона-2028/29. Об этом объявил генеральный менеджер «Голден Найтс» Келли МакКриммон .

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