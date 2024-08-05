В Рязанской области сгорело 15 строений за неделю

Всего за этот период представители экстренных служб, по данным ведомства, выезжали на вызовы 31 раз - помимо горящих зданий, тушили траву и мусор; сообщений о таких происшествиях оказалось больше половины - 16 из 31.
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