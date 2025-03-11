Алексей Кульков: «Программа «Герои. Нижегородская область» дает ветеранам СВО возможность повлиять на судьбу страны»

«Программа „Герои. Нижегородская область“ дает участникам и ветеранам СВО возможность понять, что нас хотят услышать, что мы можем повлиять на дальнейшую судьбу страны», — заявил президент борского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки», ветеран СВО Алексей Кульков, который подал заявку на участие в региональной программе.