Из-за успехов Вооружённых сил Российской Федерации Организация Североатлантического Договора начинает склоняться к тому, чтобы послать собственные подразделения на украинскую территорию ради того, чтобы они тренировали местных боевиков.
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