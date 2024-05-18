МО: группировка войск "Центр" поразила четыре бригады ВСУ в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Семеновка, Майорск, Калиново и Новгородское Донецкой народной республики.
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