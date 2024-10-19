Новости с фронта: Россия пользуется погодой и возвращает себе то, что Украина у нее забрала

Российские соединения успешно продвигаются на всех направлениях фронта, признает автор статьи в SZ. И погода на их стороне, сетует он, так как ограничивает возможности украинцам пользоваться своим главным оружием — дронами.
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