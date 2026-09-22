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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Fan ID введут в Кубке России с 1 октября. Он понадобится на стадионах, принимающих матчи РПЛ (Иван Карпов)

Fan ID введут в Фонбет Кубке России с 1 октября 2026 года – соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает инсайдер Иван Карпов.

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