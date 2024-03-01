Пристал в автобусе: в Москве задержан мужчина за сексуальное насилие над малолетней девочкой

В Москве задержан 41-летний мужчина по обвинению в сексуальном насилии над 11-летней девочкой. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено в салоне автобуса.
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