Ветврач Трофимец: не упустите критическую точку теплового удара у питомца

Как распознать перегрев на стадии «еще можно спасти», что делать в первые 15 минут и какие ошибки отправят питомца прямиком в реанимацию: об этом Общественной службе новостей рассказала ветеринарный врач-терапевт, дерматолог, диетолог Екатерина Трофимец.