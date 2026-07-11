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Ветврач Трофимец: не упустите критическую точку теплового удара у питомца

Ветврач Трофимец: не упустите критическую точку теплового удара у питомца

Как распознать перегрев на стадии «еще можно спасти», что делать в первые 15 минут и какие ошибки отправят питомца прямиком в реанимацию: об этом Общественной службе новостей рассказала ветеринарный врач-терапевт, дерматолог, диетолог Екатерина Трофимец.

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