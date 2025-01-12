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Политолог Юрий Светов усомнился в возможности президентских выборов на Украине

Политолог Юрий Светов в ходе интервью с RT выразил сомнения в проведение выборов на Украине. Он отметил, что несмотря на отсрочку выборов из-за военного положения, закон не предусматривает продление полномочий президента в случае отмены голосования.

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