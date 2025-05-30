БлокнотРУ «Зеленский отдаст приказ убить Мединского»: политолог рассказал о подлом плане главы киевского режима Политолог Сергей Марков рассказал о том, что Зеленский отдаст приказ совершить теракт против главы российской переговорной группы Владимира Мединского.
«Мы знаем, где находятся ваши дети» - Мединскому угрожают «украинские нацики» этой ночью убившие зама мэра Ставрополя
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Учитесь читать и понимать смысл написанного. Я привёл цитату из опросника. Но проголосовал, что Зеленский го тов пойти на любую подлость. И лишь 6%, верящих, что он не посмеет я и критиковал за их глупое мнение
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5 час.
Игорь Кузнецов
Зеленский это не "фюрер", просто нужно понять что олигархи на Украине не смогли между собой договориться (Коломойский, Ахметов, Пинчук, Фирташ, Новинский, Порошенко и др.). Эти "владельцы заводов, газет, пароходов" занимали откровенно прозападную позицию и поддержали евромайдан в 2014 году. Но... оказалось что они не нужны европейским и американским "бизнесменам" - поэтому "Боливар не выдержит двоих...". Теперь нужно "дожать" западных инвесторов и показать что вложения в "фирму Зеленского" убыточны и они сами его "сместят с поста".
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4 час.
Валера Морозов
Рассуждать можно сколько угодно: посмеют- не посмеют. А Мединскому что делать? Бастрыкин возбудил уголовное дело… не смешите народ! Плевать они хотели на ваши уголовные дела. Защиты нет. Генералов, конструкторов убивают пачками! Ни одного не расстреляли. Они все дают интервью. Беспомощная и преступная власть. Только факты.
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1 час.
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