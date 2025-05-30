«Мы знаем, где находятся ваши дети» - Мединскому угрожают «украинские нацики» этой ночью убившие зама мэра Ставрополя

Владимир Алтайцев Учитесь читать и понимать смысл написанного. Я привёл цитату из опросника. Но проголосовал, что Зеленский го тов пойти на любую подлость. И лишь 6%, верящих, что он не посмеет я и критиковал за их глупое мнение

Игорь Кузнецов Зеленский это не "фюрер", просто нужно понять что олигархи на Украине не смогли между собой договориться (Коломойский, Ахметов, Пинчук, Фирташ, Новинский, Порошенко и др.). Эти "владельцы заводов, газет, пароходов" занимали откровенно прозападную позицию и поддержали евромайдан в 2014 году. Но... оказалось что они не нужны европейским и американским "бизнесменам" - поэтому "Боливар не выдержит двоих...". Теперь нужно "дожать" западных инвесторов и показать что вложения в "фирму Зеленского" убыточны и они сами его "сместят с поста".