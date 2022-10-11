Источник: fbm.ru Всё идёт по плану Киева? Одни из самых важных вопросов сегодняшнего дня – насколько далеко смогут зайти ВСУ в осенней наступательной кампании? Напомним, последние дни националисты атакуют уже не украинскую, а российскую землю.