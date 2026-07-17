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Германии продолжит принимать участие во французских ядерных учениях

Германии продолжит принимать участие во французских ядерных учениях

Германия примет участие в дальнейших французских ядерных учениях, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц 17 июля после франко-германской министерской встречи в Брюле, пишет немецкая газета Oldenburger Onlinezeitung.

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