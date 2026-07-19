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Отставка гея Шпана после скандала с суррогатным материнством запустила кадровые перестановки в правительстве Германии

Отставка гея Шпана после скандала с суррогатным материнством запустила кадровые перестановки в правительстве Германии

Отставка главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенса Шпана может стать началом более масштабных кадровых изменений в руководстве Германии.

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