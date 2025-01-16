Рената Литвинова ждет ребенка в 2025 году

Актриса Рената Литвинова, 58 лет, эмигрировала из России в 2022 году и сейчас проживает в Париже. Её единственная дочь, 23-летняя Ульяна, также находится в Европе — последние четыре года она учится в Королевской академии изящных искусств в Антверпене.