Весело праздновали Масленицу ученики Деминской школы: звучали народные песни, скоморохи приглашали на игры, Зима и Весна повстречались сегодня на празднике.
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Весело праздновали Масленицу ученики Деминской школы: звучали народные песни, скоморохи приглашали на игры, Зима и Весна повстречались сегодня на празднике.