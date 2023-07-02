Как Алжир выбирает русский путь

Кто вне конкуренции? Активное и быстрое сближение Алжира и России впервые наглядно проявилось в ходе переговоров президентов обеих стран в Москве в середине июня.
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