Europe and Turkey will give Gazprom windfall profits

The jump in gas prices due to the Iranian war and the shortage of LNG on the world market will bring Gazprom and Novatek maximum revenues on the European and Turkish markets.
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