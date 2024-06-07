Зак Браун о Гран-при Канады: «Если условия останутся такими же, главным будет оказаться в нужное время в нужном месте»

Браун оценил шансы «Макларена» на Гран-при Канады. Исполнительный директор британской команды отметил, что если оставшаяся часть уик-энда будет проходить в таких же переменчивых погодных условиях, как пятница, то у «Макларена» точно будут все шансы на победу в заезде.