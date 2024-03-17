В России и во всем мире стартовал финальный день выборов президента РФ

Многие избирательные участки для голосования на выборах президента РФ 17 марта открылись не только в России, но и во многих других странах, на территориях которых работают участки в российских посольствах и консульствах.
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