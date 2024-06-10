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"Гость, попирающий законы хозяев – захватчик": В этих регионах отказались от мигрантов и не жалеют

"Гость, попирающий законы хозяев – захватчик": В этих регионах отказались от мигрантов и не жалеют

Оказывается, региональные власти вполне способны самостоятельно регулировать миграционную политику.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Все бы им кто-то делал для них, как приучили к халяве.
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8 час.
СП
Сергей Потемкин
Какие хозяева, такие и гости
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3 час.
Николай Кузнецов
Вроде все правильно написано, но ощущение, что меня аккуратненько наё...ют. Внушают, что абсолютно все вокруг враги, всех нужно убивать, все только и ждут, чтобы тебе перерезать горло. И ни слова о том, что есть вполне нормальные те же киргизы, казахи, таджики. Вон, даже некоторые казахи сидят в тюрьме за помощь, или призывы к дружбе с Россией. Значит есть там и друзья, но тут постоянно капают яд в уши - Все азиаты враги.
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1 час.

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