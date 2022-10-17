Военное обозрение

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Западная пресса пугает мир ожиданиями от «постпутинского хаоса» в России

Западная пресса пугает мир ожиданиями от «постпутинского хаоса» в России

На Западе аналитики и публицисты продолжают соревноваться в придумывании различных «катастрофических» сценариев для дальнейшего развития событий в России.

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