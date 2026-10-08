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Armed man shot dead by security in Nashville federal courthouse

An armed man was shot and killed by security Thursday after pulling out a gun in the federal courthouse in Nashville, local police said.

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