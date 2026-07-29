Украина потребовала отменить решение МОК по российским спортсменам

Национальный олимпийский комитет Украины подал жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS), оспорив решение исполкома Международного олимпийского комитета о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России.
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