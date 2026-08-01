В польском детсаду воспитанникам провели занятия по засолке огурцов. Вот это мы понимаем "развивающие занятия" Донецкая группа новостей.
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В польском детсаду воспитанникам провели занятия по засолке огурцов. Вот это мы понимаем "развивающие занятия" Донецкая группа новостей.
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