Когда хочется чего-то легкого, но сытного, этот смузи станет идеальным выбором. Он сочетает в себе сладость банана, свежесть мяты и приятную кислинку лимона, а простокваша делает его нежным и полезным для пищеварения.
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