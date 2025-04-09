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Всё о женщинах

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Рецепт для похудения: банановый смузи. Едим — и вес уходит

Рецепт для похудения: банановый смузи. Едим — и вес уходит

Когда хочется чего-то легкого, но сытного, этот смузи станет идеальным выбором. Он сочетает в себе сладость банана, свежесть мяты и приятную кислинку лимона, а простокваша делает его нежным и полезным для пищеварения.

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