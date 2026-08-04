Специалисты по работе со школьными лесничествами прошли переподготовку в Пушкино

В учебном центре Всероссийского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства в городе Пушкино прошел курс переподготовки специалистов по работе со школьными лесничествами.
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