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Специалисты по работе со школьными лесничествами прошли переподготовку в Пушкино

Специалисты по работе со школьными лесничествами прошли переподготовку в Пушкино

В учебном центре Всероссийского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства в городе Пушкино прошел курс переподготовки специалистов по работе со школьными лесничествами.

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