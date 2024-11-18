На трассе М4-«Дон» воронежских автолюбителей ожидает мокрый снег

Согласно прогнозу, в понедельник на всем протяжении трассы М-4 «Дон» ожидается мокрый снег. В ночь на вторник местами мокрый снег сохранится в Воронежской области, а также в Московской, Тульской, Липецкой, и Ростовской областях.
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