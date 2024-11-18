НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

На трассе М4-«Дон» воронежских автолюбителей ожидает мокрый снег

На трассе М4-«Дон» воронежских автолюбителей ожидает мокрый снег

Согласно прогнозу, в понедельник на всем протяжении трассы М-4 «Дон» ожидается мокрый снег. В ночь на вторник местами мокрый снег сохранится в Воронежской области, а также в Московской, Тульской, Липецкой, и Ростовской областях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх