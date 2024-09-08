У пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусов

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, проанализировали генетический материал из образцов легких и кишечника 461 животного, включая норок, енотовидных собак, кроликов, лис и морских свинок.
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