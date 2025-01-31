Сергей Кочеров: «Должно быть меньше звуков фанфар и больше поддержки защитников»

«Быть защитником своего Отечества — во все времена было делом как важным, так и трудным и не всегда приносившим почет его хранителям, как это было с российскими офицерами и солдатами, погибшими на полях Первой мировой войны», — считает доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Сергей Кочеров, оценивая важность и значимость идеи, предложенной Владимиром Путиным, объявить 2025 год Годом защитника отечества.