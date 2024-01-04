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Из «Песни года» вырезали номер Леры Кудрявцевой

Из «Песни года» вырезали номер Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева, знаменитая телеведущая, продолжает расширять свои горизонты и покорять новые вершины в музыкальной индустрии.

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