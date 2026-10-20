Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов перестал появляться на публике. Из-за проблем со здоровьем он ведёт уединённый образ жизни, однако подопечные о наставнике не забывают и часто ему звонят.
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