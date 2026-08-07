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В Англии запретили сплошные ограждения вокруг полей в низших лигах после смерти воспитанника «Арсенала» Вигара. 21-летний форвард столкнулся с бетонной стеной во время матча

Футбольная ассоциация Англии (FA) запретила использование сплошных ограждений по периметру футбольных полей после проведения проверки безопасности, инициированной в связи с гибелью бывшего игрока академии «Арсенала» Билли Вигара.

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