Daily Storm

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В Белом доме допустили, что Киев может получить истребители F-16 до конца 2023 года

В Белом доме допустили, что Киев может получить истребители F-16 до конца 2023 года

Однако поставки не изменят ход боевых действий, признали в ВашингтонеКоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина может получить истребители F-16 до конца 2023 года.

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