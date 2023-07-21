В Белом доме допустили, что Киев может получить истребители F-16 до конца 2023 года

Однако поставки не изменят ход боевых действий, признали в ВашингтонеКоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина может получить истребители F-16 до конца 2023 года.
Однако поставки не изменят ход боевых действий, признали в ВашингтонеКоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина может получить истребители F-16 до конца 2023 года.
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