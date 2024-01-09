Лунная миссия США оказалась на грани срыва из-за отказа двигателя

Отказ двигательной установки и критическая потеря топлива поставили на грань провала лунную миссию частного американского лунного посадочного модуля Peregrine, который был запущен в космос в понедельник, 8 января, сообщило агентство Associated Press.
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