В школьной программе появится новый обязательный предмет «семьяведение»

АЮ

Александр Юткин

Еще надо добавить: жоповытерание, облегчение носа посредством носового платка. Учите арифметике, истории, русскому языку, этикету, в конце концов. Формализуют всё и вся. Не школьная программа, а какая-то дрессировка безмозглых особей без рода и племени.