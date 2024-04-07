Уже разрабатываются учебники.В образовательной программе школ России может появиться новый обязательный предмет —«семьяведение» .
В школьной программе появится новый обязательный предмет «семьяведение»
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Еще надо добавить: жоповытерание, облегчение носа посредством носового платка. Учите арифметике, истории, русскому языку, этикету, в конце концов. Формализуют всё и вся. Не школьная программа, а какая-то дрессировка безмозглых особей без рода и племени.
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13 час.
Анфиса Иванова
А по-другому назвать эту программу о семье никак нельзя было?! Звучит как-то кровожадно... назвать просто " Семья"!
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7 час.
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