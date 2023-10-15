Личный враг Буданова: Украинские чиновники на крючке у русского генерала

Кирилл Буданов, возглавляющий Главное управление разведки (ГУР) Украины, сделал неожиданное признание: оказывается, в структуре русских органов госбезопасности есть человек, который "всегда доставляет проблемы" Незалежной.
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