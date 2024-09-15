Британский эксперт заявил, что боевики ВСУ жалуются на командование

Приказы украинских генералов об удержании позиций любой ценой вызывают недовольство и жалобы со стороны офицеров и солдат ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис 15 сентября на своем YouTube-канале.
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