С каменным лицом: полиция в Краснодаре ищет женщину, выбросившую из окна 9-го этажа диван на игравших внизу детей

С каменным лицом: полиция в Краснодаре ищет женщину, выбросившую из окна 9-го этажа диван на игравших внизу детейПолиция Краснодара начала проверку в связи с откровенно шокирующим эпизодом на улице Кружевной в микрорайоне Гидростроителей.
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