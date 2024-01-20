С каменным лицом: полиция в Краснодаре ищет женщину, выбросившую из окна 9-го этажа диван на игравших внизу детей

С каменным лицом: полиция в Краснодаре ищет женщину, выбросившую из окна 9-го этажа диван на игравших внизу детейПолиция Краснодара начала проверку в связи с откровенно шокирующим эпизодом на улице Кружевной в микрорайоне Гидростроителей.