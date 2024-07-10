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Царьград

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Нижегородская компания отдала 2,5 млн долларов ненастоящим китайцам

Нижегородская компания отдала 2,5 млн долларов ненастоящим китайцам

Нижегородские бизнесмены стали жертвами мошенников.Нижегородская компания отдала 2,5 млн долларов ненастоящим китайцам.

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