В Крыму 26 детей госпитализированы после отравления в детском лагере

В Крыму 26 детей госпитализированы в результате травления в детском лагере «Каламитский Бриз». Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
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