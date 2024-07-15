Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Крыму 26 детей госпитализированы после отравления в детском лагере

В Крыму 26 детей госпитализированы после отравления в детском лагере

В Крыму 26 детей госпитализированы в результате травления в детском лагере «Каламитский Бриз». Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

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