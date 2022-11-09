Политический эксперт рунета

897 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Состоять в партии или не предавать свои убеждения, что важней? Молодец мэр, мужественный человек.Латвийскому полит...
  • евгений кветковский
    Психически не здоровый человекНикита Джигурда о...
  • Зоя Жук
    Позор Согласию! Это такие русские в Прибалтике? Да какие они русские… Разве что некоторые- такие как этот мэр. Мужест...Латвийскому полит...

Newsweek: Запад теряет авторитет на мировой арене из-за усиления БРИКС

Newsweek: Запад теряет авторитет на мировой арене из-за усиления БРИКС

Группа БРИКС начинает доминировать над G7 на международной арене. На экономики стран-членов объединения приходится суммарно более 25% мирового ВВП, поэтому желание вступить в его ряды демонстрируют многие крупные государства, сообщили в Newsweek.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх