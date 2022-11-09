Newsweek: Запад теряет авторитет на мировой арене из-за усиления БРИКС

Группа БРИКС начинает доминировать над G7 на международной арене. На экономики стран-членов объединения приходится суммарно более 25% мирового ВВП, поэтому желание вступить в его ряды демонстрируют многие крупные государства, сообщили в Newsweek.
Группа БРИКС начинает доминировать над G7 на международной арене. На экономики стран-членов объединения приходится суммарно более 25% мирового ВВП, поэтому желание вступить в его ряды демонстрируют многие крупные государства, сообщили в Newsweek.
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