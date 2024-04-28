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Русская весна

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В Канаде раскрыли, какие 4 города падут после Часов Яра

В Канаде раскрыли, какие 4 города падут после Часов Яра

Взятие Часов Яра под контроль российских военных сделает его плацдармом для наступлений в сторону других направлений, сообщает CBC.

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