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ТАСС: ВСУ потеряли почти 1,2 тыс. танков и бронемашин за последние три месяца

ТАСС: ВСУ потеряли почти 1,2 тыс. танков и бронемашин за последние три месяца

Украинская армия потеряла 1 199 танков и других боевых бронированных машин в период с 1 июня по 31 августа 2026 года.

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